Луганская Заря рассчитывает на двух представителей киевского клуба и в следующем сезоне.

В расположении Зари в Словении сегодня должны появиться центральный полузащитник Александр Яцик и форвард Игорь Горбач, сообщает ТаТоТаке.

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Оба игрока принадлежат Динамо и играли за Зарю в прошлом сезоне. Горбач проведет за луганчан весь следующий сезон, тогда как Яцик – как минимум первый круг.

Заметим, что Александр Яцик провел за Зарю 26 матчей прошлого сезона, в которых отметился 3 голами и 1 ассистом. Горбач записал в свой актив 5 голов и 2 ассиста в 27 матчах прошлой кампании.

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