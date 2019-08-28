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Заря продала все билеты на матч квалификации Лиги Европы против Эспаньола

21:28 72 Читати українською
Заря продала все билеты на матч квалификации Лиги Европы против Эспаньола
Славутич-Арена / Официальный сайт Славутич-Арены

У подопечных Виктора Скрипника будет мощная поддержка на матче против испанской команды.

 

Луганский клуб реализовал все билеты на ответный матч в Запорожье, информирует FootballHub.

Заря – Эспаньол: испанцы прилетели в Запорожье на ответный матч Лиги Европы

Славутич-Арена, которая будет принимать поединок, вмещает 11 883 зрителей. Цена билетов колебалась от 30 до 100 гривен. Напомним, решающий для Зари матч в текущей еврокампании начнется завтра в 20:00 по киевскому времени.

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К слову, первая встреча в Испании завершилась поражением украинского клуба со счетом 1:3.

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