Заря продала все билеты на матч квалификации Лиги Европы против Эспаньола

У подопечных Виктора Скрипника будет мощная поддержка на матче против испанской команды.

Луганский клуб реализовал все билеты на ответный матч в Запорожье, информирует FootballHub.

Заря – Эспаньол: испанцы прилетели в Запорожье на ответный матч Лиги Европы

Славутич-Арена, которая будет принимать поединок, вмещает 11 883 зрителей. Цена билетов колебалась от 30 до 100 гривен. Напомним, решающий для Зари матч в текущей еврокампании начнется завтра в 20:00 по киевскому времени.

"Жду от завтрашней игры только одного – осуществление мечты", – Громов об ответном матче ЛЕ против Эспаньола

К слову, первая встреча в Испании завершилась поражением украинского клуба со счетом 1:3.