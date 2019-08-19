Заря примет Динамо 1 сентября – УПЛ утвердила даты и время матчей 6-го тура

Украинская Премьер-лига назвала даты и время проведения матчей 6-го тура.

Один матч 6-го тура УПЛ состоится в пятницу – 30 августа, в последний день лета зрители смогут посмотреть три игры, а в День знаний будет проведено еще 2 поединка.

Напомним, после 4-х туров чемпионата Украины лидером турнирной таблицы является Шахтер, набрав максимальные 12 очков. На последней строчке находится Олимпик (0 очков).

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Пятница, 30 августа

Десна – Карпаты 19:00

Суббота, 31 августа

СК Днепр-1 – Колос 17:00

Ворскла – Александрия 17:00

Львов – Мариуполь 19:30

Воскресенье, 1 сентября

Олимпик – Шахтер 17:00

Заря – Динамо 19:30