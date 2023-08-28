Луганская команда уже прибыла в Люблин на ответный матч Лиги Европы против Славии.

Заря уже прибыла в польский Люблин, где сойдется в поединке квалификации Лиги Европы против пражской Славии, сообщает ТаТоТаке.

Русин подписал контракт с Сандерлендом – источник озвучил сумму и условия сделки

С командой не отправился Назарий Русин, который продолжает готовиться индивидуально во Львове. Напомним, нападающего длительное время сватают в Сандерленд, который выступает в Чемпионшипе.

Напомним, Назарий перешел в Зарю летом 2022 года за 250 тысяч евро, став в прошлом сезоне лучшим бомбардиром команды и получив вызов в сборную Украины. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

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