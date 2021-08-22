Заря презентовала обновленную белую форму
12:30 - Читати українською
Луганский клуб наконец представил комплект обмундирования.
Заря в своих соцсетях продемонстрировала обновленную белую игровую форму на сезон 2021/22.
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Ранее клуб играл в красном и черном комплектах, которые по отдельности не представлял. В новом белом обмундировании Заря сыграет уже сегодня, 22 августа, против Мариуполя в рамках 5-го тура УПЛ.
Напомним, луганский клуб сотрудничает с Nike.
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