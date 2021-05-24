"Ситуация такова – у Скрипника еще год контракта, но руководство Зари уже предложило продлить соглашение. Насколько мне известно, Скрипник сомневается, стоит ли это делать уже сейчас. Поскольку много футболистов уходят из команды, у многих завершаются контракты.

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У тренера есть определенные требования к президенту клуба. Будет разговор, после которого станет известно, сможет ли он продолжать работу или нет. Думаю, этот контракт Скрипник отработает в Заре, а через год он уже будет выбирать.

Лично я не думаю, что он продлит контракт уже сейчас. Геллер (президент Зари – прим.) настаивает, чтобы продлить сейчас. Скрипник не спешит, и сомневаюсь, что он сейчас подпишет новый контракт", – сказал Цыганык.

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