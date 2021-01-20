Луганская Заря не оставила без внимания выход Андрея Лунина в стартовом составе Реала на матч Кубка Испании.

"Сегодня произошло очень важное событие в жизни нашего экс-игрока Андрея Лунина – дебют в основном составе мадридского Реала в официальном матче!

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В эти минуты его команда играет в кубковом матче против Алькояно. Поздравляем Андрея и желаем дальнейших успехов", – говорится в твиттере луганского клуба.

Отметим, что Андрей Лунин впервые вышел на поле в футболке Реала в официальном матче. Украинец ждал дебюта почти тысячу дней после того, как подписал контракт с мадридцами летом 2018 года.

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