Заря потеряет Иванисеню и Юрченко – директор луганчан сделал заявление
Луганский клуб покинут два ведущих исполнителя – Владлен Юрченко и Дмитрий Иванисеня.
Юрченко и Иванисеня больше не будут выступать за "мужиков", сообщил генеральный директор Зари Станислав Оганов.
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"С ребятами мы вели переговоры. К сожалению, футболисты приняли решение о том, что их карьера в Заре завершена и они продолжат свой путь в других коллективах", – приводит слова Оганова официальный сайт клуба.
Заметим, соглашения Владлена и Дмитрия с клубом завершаются 30 июня. Оба присоединились к "мужикам" летом 2019-го и имеют в своих активах по 68 матчей. Сейчас и Юрченко, и Иванисеня имеют предложения из-за рубежа.
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