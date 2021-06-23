Юрченко и Иванисеня больше не будут выступать за "мужиков", сообщил генеральный директор Зари Станислав Оганов.

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"С ребятами мы вели переговоры. К сожалению, футболисты приняли решение о том, что их карьера в Заре завершена и они продолжат свой путь в других коллективах", – приводит слова Оганова официальный сайт клуба.

Заметим, соглашения Владлена и Дмитрия с клубом завершаются 30 июня. Оба присоединились к "мужикам" летом 2019-го и имеют в своих активах по 68 матчей. Сейчас и Юрченко, и Иванисеня имеют предложения из-за рубежа.

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