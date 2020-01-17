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Заря попрощалась с Литвином – он не сыграл ни одного матча в текущем сезоне

17 января 18:49 76 Читати українською
Заря попрощалась с Литвином – он не сыграл ни одного матча в текущем сезоне
Дмитрий Литвин / фото из открытых источников

Луганский клуб прекратил сотрудничество с защитником Дмитрием Литвином, который не смог получить место в основе команды Скрипника.

Контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию, информирует официальный сайт Зари.

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Напомним, что Литвин перешел в Зарю в январе 2018 года. За это время провел 13 игр в УПЛ и дважды вышел на поле в Кубке Украины. 23-летний футболист ранее выступал за португальские Авеш, Фафе и Реал.

К слову, 19 января Заря отправится на первый тренировочный сбор в Турцию. В рамках подготовки ко второй части сезона команда Виктора Скрипника проведет 7 спаррингов.

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