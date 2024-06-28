Украинский тренер Сергей Руденко вошел в тренерский штаб Юрия Коваля в Заре, сообщает официальный сайт луганчан.

Трое игроков Динамо отправились на тренировочный сбор с Зарей

49-летний специалист будет работать вместе с Младеном Бартуловичем, Артемом Коледой и Инной Десюк.

К слову, Руденко уже ранее трудился в Заре – с 2011-го по 2020-й он был тренером команды U-21. Его последним местом работы был запорожский МФК Металлург, который он покинул в марте 2024-го.

Напомним, Заря по итогам прошлого сезона заняла в турнирной таблице УПЛ десятую строчку и впервые за долгое время не будет участвовать в еврокубках. Сейчас команда готовится к сезону в Словении.

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