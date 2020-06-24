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Заря получит финансирование – Цыганык уверен, что клубу не грозит исчезновение

10:31 - Читати українською
Заря получит финансирование – Цыганык уверен, что клубу не грозит исчезновение
Заря продолжит существование / официальный сайт клуба

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык уверен, что будущему луганского клуба ничего не угрожает.

Как известно, ранее в СМИ появилась информация о серьезных финансовых трудностях в Заре. Игроки луганского клуба якобы несколько месяцев не получали зарплату, а в случае непопадания в групповой турнир еврокубков Заря вообще рискует прекратить существование.

Заря может прекратить существование – СМИ рапортуют о серьезных проблемах

"Хочу сказать с полной ответственностью: никто Зарю бросать не собирается. У Зари будет все хорошо. Команда будет готовиться к следующему сезону. Финансирование в Заре будет. Оно будет варьироваться от того, попадет ли команда в еврокубки.

Но не верьте, когда говорят, что Заря может прекратить существование. Это абсолютная чушь. Команда идет в борьбе за ЛЧ. Безусловно, в такой войне все средства хороши. Просто не надо обращать внимание на эту информацию", – рассказал журналист в эфире Цыганык Live.

После 27 туров УПЛ команда Виктора Скрипника занимает 3 место в УПЛ.

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Теги
Игорь Цыганык футбольные финансы Заря Заря
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