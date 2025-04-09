Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение по скандальному матчу между столичной и луганской командами.

Молодежная команда Зари получила техническое поражение за матч 21-го тура чемпионата Украины U-19 против Динамо, который должен был состояться 10 марта, сообщает официальный сайт УАФ.

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Напомним, луганчане прибыли на поединок с 5 игроками в составе, объяснив такое количество футболистов эпидемией гриппа. Клуб заявил, что просил перенести игру, но им не пошли навстречу.

Как следствие, "черно-белым" было засчитано техническое поражение со счетом 0:3 за несоблюдение регламентных норм относительно необходимого для начала матча количества футболистов. В то же время Динамо присудили техническую победу со счетом 3:0.

Благодаря этому столичная команда обошла Шахтер и вышла на первое место в турнирной таблице – киевляне за 7 туров до финиша имеют в своем активе 62 балла, у "горняков" на 1 пункт меньше.

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