Луганская Заря прошла медицинское обследование перед матчем 14-го тура УПЛ против Десны.

Игроки, тренерский штаб и персонал Зари сдали негативные ПЦР-тесты на наличие коронавируса, сообщает офіційний сайт клубу.

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Таким образом, команда в полном составе готовится к матчу с Десной, который состоится уже 13-го февраля в рамках 14-го тура УПЛ. Начало встречи в 14:00.

Добавим, что Заря занимает четвертое место в чемпионате Украины, имея в активе 20 очков. У Десны 23 пункта, что позволяет черниговцам располагаться на третьей строчке.

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