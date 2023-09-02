Заря получила расписание матчей Лиги конференций – луганчане стартуют против экс-клуба Яремчука
"Мужики" узнали календарь соревнований в третьем по силе еврокубке.
Заря стартует в группе В Лиги конференций 21 сентября поединком с бывшим клубом Романа Яремчука Генком, сообщает пресс-служба луганчан.
Заря усилилась легионерами из Бразилии и Саудовской Аравии – один из них выступает за африканскую сборную
Спаренными поединками в середине цикла станут встречи с израильским Маккаби.
Полный календарь Зари в группе В выглядит следующим образом:
1-й тур (21 сентябрь). Заря – Генк – 22:00.
2-й тур (5 октября). Брейдаблик – Заря – 19:45.
3-й тур (26 октября). Маккаби Тель-Авив – Заря – 19:45.
4-й тур (9 ноября). Заря – Маккаби Тель-Авив – 22:00.
5-й тур (30 ноября). Генк – Заря – 19:45.
6-й тур (14 декабря). Заря – Брейдаблик – 22:00.
Напомним, Заря в борьбе за групповой этап Лиги Европы не смогла пройти пражскую Славию и вылетела в Лигу конференций.
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