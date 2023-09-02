"Мужики" узнали календарь соревнований в третьем по силе еврокубке.

Заря стартует в группе В Лиги конференций 21 сентября поединком с бывшим клубом Романа Яремчука Генком, сообщает пресс-служба луганчан.

Заря усилилась легионерами из Бразилии и Саудовской Аравии – один из них выступает за африканскую сборную

Спаренными поединками в середине цикла станут встречи с израильским Маккаби.

Полный календарь Зари в группе В выглядит следующим образом:

1-й тур (21 сентябрь). Заря – Генк – 22:00.

2-й тур (5 октября). Брейдаблик – Заря – 19:45.

3-й тур (26 октября). Маккаби Тель-Авив – Заря – 19:45.

4-й тур (9 ноября). Заря – Маккаби Тель-Авив – 22:00.

5-й тур (30 ноября). Генк – Заря – 19:45.

6-й тур (14 декабря). Заря – Брейдаблик – 22:00.

Напомним, Заря в борьбе за групповой этап Лиги Европы не смогла пройти пражскую Славию и вылетела в Лигу конференций.

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