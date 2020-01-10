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Заря подпишет племянника Игоря Цыганыка, – СМИ

10 января 19:14 952 Читати українською
Заря подпишет племянника Игоря Цыганыка, – СМИ
Андреас Цыганикс / фото из открытых источников

Луганский клуб близок к подписанию контракта с родственником известного журналиста.

22-летний латвийский нападающий Андреас Цыганикс, который является племянником известного украинского журналиста Игоря Цыганыка, присоединится к Заре уже в ближайшие дни, информирует FootballHub. Ранее генеральный директор Зари Сергей Рафаилов, не называя фамилии, анонсировал подписание латыша, который является воспитанником немецкого клуба.

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Отметим, что Цыганикс является воспитанником Сконто, но в течение нескольких лет он выступал за молодежные команды леверкузенского Байера. Также в его карьере были Виктория Кельн, Шальке, нидерландский Камбюр и латвийский Ригас. В составе команды из столицы Латвии Цыганикс в 2019 году сыграл 20 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Также в активе игрока с украинскими корнями есть 4 матча за национальную сборную Латвии в отборе к Евро-2020.

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