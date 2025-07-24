Луганский клуб решил арендовать Кремчанина после просмотра игрока на сборах, сообщает ТаТоТаке.

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Соглашение с 20-летним футболистом будет заключено до конца сезона 2025/26. В прошлом сезоне Кремчанин сыграл 33 матча за юношескую команду Динамо, забил 24 гола и отдал 13 ассистов. К слову, контракт вингера с киевским клубом рассчитан до июня 2027 года.

Напомним, ранее Заря арендовала у Динамо полузащитника Романа Саленко и защитника Навина Малыша. По итогам прошлого сезона луганский клуб занял 8-е место в украинской Премьер-лиге.

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