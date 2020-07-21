Заря подпишет бразильского универсала на замену Михайличенко, – СМИ

Луганчане оформили переход защитника Леовигильдо Жуниора Реиса Родригеса из северомакедонского Вардара, утверждает Football.ua.

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Официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время. Бразилец сразу станет полноценным игроком Зари, ориентировочный срок контракта – три года. Леовигильдо должен стать заменой для левого защитника Богдана Михайличенко, которого луганчане продали в Андерлехт.

В текущем сезоне 24-летний бразилец провел за Вардар 21 поединок, забил 5 голов и отдал 6 ассистов. Transfermarkt оценивает потенциального новичка Зари в 550 тысяч евро. Также отмечается его универсальность – Леовигильдо может сыграть по всему левому флангу, от защиты до позиции вингера.

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