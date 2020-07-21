toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ЗАРЯ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО

Заря подпишет бразильского универсала на замену Михайличенко, – СМИ

21 июля 20:00 - Читати українською
Заря подпишет бразильского универсала на замену Михайличенко, – СМИ
Леовигильдо (справа) / ABC

Заря надеется как можно скорее компенсировать уход лидеров сезона 2019/20.

Луганчане оформили переход защитника Леовигильдо Жуниора Реиса Родригеса из северомакедонского Вардара, утверждает Football.ua.

Гендиректор Зари подтвердил четыре потери – двое игроков возвращаются в Динамо, еще двоих продали в европейские клубы

Официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время. Бразилец сразу станет полноценным игроком Зари, ориентировочный срок контракта – три года. Леовигильдо должен стать заменой для левого защитника Богдана Михайличенко, которого луганчане продали в Андерлехт.

В текущем сезоне 24-летний бразилец провел за Вардар 21 поединок, забил 5 голов и отдал 6 ассистов. Transfermarkt оценивает потенциального новичка Зари в 550 тысяч евро. Также отмечается его универсальность – Леовигильдо может сыграть по всему левому флангу, от защиты до позиции вингера.

Ребров і український ринок: розкручені таланти Динамо і Шахтаря, два лідери Зорі та інші варіанти підсилення перед ЛЧ

blog_ava
Без трусиков, но с философскими мыслями – Ирина Морозюк подтвердила статус секс-символа украинского футбола
21 июля
22919
Теги
Трансферы Заря Заря Вардар Вардар Богдан Богдан Михайличенко Трансферы чемпионата Украины Леовігільдо
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
16
мин
Манчестер Юнайтед
20:00
Вест Хэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук