Заря официально объявила о подписании контракта с опытным атакующим полузащитником о подписании контракта с опытным атакующим полузащитником из Боснии и Герцеговины Неманьей Анджушичем. Соглашение заключено на 1 год. Игрок присоединился к Заре в статусе свободного агента.

28-летний футболист большую часть карьеры провел на родине. В боснийской Премьер-лиге он выступал за Сараево (64 матча, 7 голов, 6 ассистов) и Вележ Мостар (102 поединка, 22 гола, 12 ассистов). Также в его карьере был период в Турции, где он играл за Балыкесирспор (11 матчей, 1 гол).

На международном уровне Анджушич вызывался в сборные Боснии и Герцеговины U-18, U-19 и U-21.

Последним клубом полузащитника был Советник, за который он в 15 матчах забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает Анджушича в 250 тысяч евро.

