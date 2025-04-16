Чемпион мира 2020 года в составе сборной Украины U-20 Кирилл Дрышлюк продлил свой контракт с коллективом Младена Бартуловича.

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"Луганская Заря заключила новый долгосрочный контракт с полузащитником нашей команды Кириллом Дрышлюком.

Кирилл перешел в состав "черно-белых" в сезоне 2022/2023. За время пребывания в луганской команде он сыграл 46 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи", – отметили в пресс-службе Зари.

Добавим, что экс-игрок молодежной сборной Украины сыграл в текущем сезоне 18 матчей. Контракт 25-летнего игрока с клубом истекал в декабре 2025 года. Срок нового соглашения не уточняется.

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