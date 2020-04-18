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Заря поборется с российскими клубами за голкипера чемпионата Турции

15:26 72 Читати українською
Заря поборется с российскими клубами за голкипера чемпионата Турции
Гентиан Сельмани / Фото из открытых источников

Луганский клуб ищет усиление на вратарскую позицию.

Гентиан Сельмани попал на радары луганской Зари, сообщает издание Fotospor.

Экс-президент УПЛ заинтересован в работе в Заре

22-летний албанский голкипер защищает цвета Менеменспора, который выступает во втором по силе дивизионе Турции. Кроме команды Скрипника на Гентиана также претендуют российские Спартак и Краснодар, а также итальянская Болонья. Потенциальная сумма трансфера составляет 500 тысяч евро.

Сельмани также имеет опыт выступлений за молодежную сборную Албании.

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