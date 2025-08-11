Кудривка эффектно дебютировала в элите, разбив Александрию с тремя забитыми голами. Василий Баранов не стал сильно менять победный состав, ограничившись перестановкой в центре обороны – вместо Потимкова вышел Векляк. Заря же начала чемпионат “нулевкой” с ЛНЗ, однако Виктор Скрипник тоже решил обойтись одной заменой. В опорной зоне вместо Дрышлюка вышел Башич, а позицию Якова в центре обороны занял Джордан.

Луганчане подходили к встрече на фоне трагической смерти Владимира Белоцерковца – своего вечно 25-летнего латераля, которому пророчили место в основном ростере в сезоне. Матч стартовал с минуты молчания.

Новички УПЛ довольно активно начали первый тайм. Именно подопечные Василия Баранова могли открывать счет – на 18-й минуте Векляк выполнил заброс аж на правый край штрафной, куда ворвался Сторчоус. Хавбек оформил дубль в предыдущем туре, но на этот раз пробил неточно.

Впрочем, этот удар оказался единственным для Кудривки до перерыва. Заря же всего через четыре минуты после него вырвалась вперед. Джордан с правого фланга выполнил пас в зону перед штрафной площадкой, где Будковский поставил корпус и выполнил скидку. Ее подхватил Саленко – сын легендарного Олега Саленко сместился к линии и вколотил под ближнюю штангу. 1:0!

После этого луганчане перехватили инициативу, однако других моментов подопечные Виктора Скрипника в первом тайме не создавали. Команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе "черно-белых". В раздевалке Василий Баранов снял опорника Думанюка, выпустив вместо него новичка Лосенко.

И уже через три минуты после перерыва Кудриква сравняла счет. Правда, героем стал не Лосенко, а голкипер Яшков, который выполнил ассист. Вратарь так сильно вынес мяч, что перебросил оборону Зари – получился идеальный пас в глубину на ход Легостаеву. Нападающий опередил Джордана (у бразильца еще фора была), вырвался один на один и прошил Сапутина. 1:1!

Вот только счастье дебютантов УПЛ длилось недолго. Джордан на 56-й минуте исправился за свою ошибку, замкнув подачу Жуниньо после розыгрыша углового – 2:1!

У Кудривки долгое время ничего не получалось, а Заря вообще перестала обострять. Тогда Василий Баранов провел замены, бросив в бой опытных игроков. На поле появились Безбородько, Коркишко, Свитюха и Тотовицкий. Последний мог спасти команду от поражения.

На 85-й минуте Коркишко качнул Джордана и Пердуту на левом краю штрафной и подал на дальнюю, а Свитюха сбросил на линию вратарской. Сапутин уже выдернулся из ворот, позволив Тотовицкому замыкать в пустые – впрочем, Андрей не попал.

На 3-й компенсированной же Тотовицкий замыкал навес с правого фланга, пробив головой метров с восьми. Получилось точно в руки Сапутину.

Финальный свисток зафиксировал победу Зари со счетом 2:1. Луганчане набирают четыре очка, Кудривка остается с тремя.

