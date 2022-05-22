Заря рассматривает возможность проведения домашних матчей еврокубков в Польше, сообщает Zaryalg.com.

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Среди доступных для луганцев арен – стадионы во Вроцлаве и Познани. Второй вариант менее вероятен, поскольку местный Лех по итогам сезона стал чемпионом Польши и будет представлять страну в Лиге чемпионов.

Напомним, Заря в турнирной таблице УПЛ финишировала четвертой и будет выступать в Лиге конференций.

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