Заря планирует проводить еврокубковые матчи в Польше – луганчане уже выбрали два приоритетных стадиона
13:48 - Читати українською
"Черно-белые" находятся в поиске домашней арены для матчей Лиги конференций.
Заря рассматривает возможность проведения домашних матчей еврокубков в Польше, сообщает Zaryalg.com.
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Среди доступных для луганцев арен – стадионы во Вроцлаве и Познани. Второй вариант менее вероятен, поскольку местный Лех по итогам сезона стал чемпионом Польши и будет представлять страну в Лиге чемпионов.
Напомним, Заря в турнирной таблице УПЛ финишировала четвертой и будет выступать в Лиге конференций.
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