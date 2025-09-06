Представители элиты украинского футбола также поддерживают форму во время перерыва на матчи сборных. Результаты и обзор встреч читайте на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Заря – Кудривка – 3:1

Голы: Маткевич, 59, 109, Слесар, 117 – Матвеев, 107

Верес – Рух – 2:2

Голы: Уэсли Помба, 36, Бойко, 86 – Райляну, 5, 9

Оболонь – Металлист 1925 – 2:3

Голы: Теслюк, 10, Ломницкий, 19 – Чурко, 59, Ари Моура, 70, 73

Эпицентр – ЛНЗ – 3:1

Голы: Мороз, 46, игрок на просмотре, 67, Бендера, 70 – Ассинор, 47

Заря и Кудривка встретились в матче с нестандартным регламентом – 4 тайма по 30 минут. Победу праздновали луганчане. В начале игры забил Андушич, но взятие ворот не засчитали из-за игры рукой. На 59-й минуте Маткевич открыл счет во встрече. Кудривка сумела сравняться благодаря голу Матвеева, но Маткевич очень быстро снова вывел Зарю вперед, а Слесар поставил точку во встрече.

Виктория победила Металлист, прервав безвыигрышную серию, Агробизнес сравнялся с Буковиной на вершине

Верес и Рух расписали результативную ничью. Райляну оформил комфортное преимущество для "желто-черных", забив дважды на 5-й и 9-й минутах. До перерыва Уэсли Помба сократил отставание Вереса, а Виталий Бойко в конце игры спас ничью.

Металлист 1925 в волевом стиле одолел Оболонь. Хотя Теслюк и Ломницкий оформили комфортное преимущество еще до 19-й минуты. Харьковчане перевернули игру во втором тайме. Чурко один мяч отквитал, а Ари Моура в течение 4 минут оформил дубль и принес победу Металлисту 1925.

А Эпицентр сенсационно обыграл ЛНЗ. Первый тайм прошел без голов, однако старт второго сразу подарил нам два мяча. Счет открыл капитан Эпицентра Владислав Мороз, который забил ударом со штрафного метров с 25-ти. Впрочем, Ассинор мгновенно сравнял счет. Эпицентр снова вышел вперед – отличился игрок на просмотре. А Бендера на 70-й минуте закрепил успех команды из Каменца-Подольского.

Украина проиграла Франции первый матч отбора на ЧМ-2026