Заря сообщила УАФ и НОК, что готова отпустить Батагова на Олимпийские игры, сообщает ТаТоТаке.

Ротань вызвал в олимпийскую сборную Украины трех игроков Руха

Однако, состоится это лишь в конце сбора луганчан, то есть ближе к 20 июля. Подопечные Руслана Ротаня запланировали 2 спарринга перед началом Олимпиады, но Батагов, скорее всего, пропустит оба.

К слову, сборная Украины на Олимпиаде начнет участие 24 июля матчем против Ирака, 27-го июля сыграет против Марокко, а 30-го – с Аргентиной.

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