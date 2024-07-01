Заря отпустит своего лидера на Олимпиаду при одном условии
23:06 - Читати українською
Защитник Зари Арсений Батагов может помочь олимпийской сборной Украины на летнем турнире.
Заря сообщила УАФ и НОК, что готова отпустить Батагова на Олимпийские игры, сообщает ТаТоТаке.
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Однако, состоится это лишь в конце сбора луганчан, то есть ближе к 20 июля. Подопечные Руслана Ротаня запланировали 2 спарринга перед началом Олимпиады, но Батагов, скорее всего, пропустит оба.
К слову, сборная Украины на Олимпиаде начнет участие 24 июля матчем против Ирака, 27-го июля сыграет против Марокко, а 30-го – с Аргентиной.
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