Журналист Михаил Спиваковский предположил, что нападающий Зари Александр Гладкий вполне может оказаться в донецкой команде, ведь подобный пример в истории "горняков" уже был.

"Все, кого я спрашивал на эту тему, отвечали в лучшем случае: "Впервые слышу", в худшем: "Что это за хрень?".

Шахтер готов вернуть Гладкого, – СМИ

Но то же самое мне в 2018 году говорили, когда я спрашивал, правда ли, что Руслан Фомин возвращается в Шахтер. Была такая же реакция. И когда Фомин появился в Шахтере, он сказал мне, что сам не понял, кто его забрал туда в 32 года, ведь он ни разу не общался с Фонсекой и не сыграл ни одного матча.

Я не знаю, насколько сейчас в Шахтере считают деньги, но Гладкий ничего стоить не будет. Контракт истекает летом 2022 года, но, по моей информации, у него есть договоренность с руководством Зари, что если будет предложение – они отпускают его в любой момент бесплатно", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Александр уже выступал за Шахтер – с 2007 по 2011 и с 2014 по 2016 годы.

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