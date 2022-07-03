Заря отпустила легионера в Европу
3 июля 19:15 - Читати українською
Защитник Зари Жуниньо продолжит карьеру в чемпионате Кипра.
Кипрский Пафос объявил о подписании бразильского защитника на своем официальном сайте.
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Клуб не разглашал условия перехода, однако по данным Transfermarkt, Жуниньо не замораживал свое соглашение с Зарей, а перебрался на правах свободного агента.
Напомним, защитник перебрался в Зарю в 2020 году. За это время Жуниньо отыграл в 31 матче, забив 1 гол и отдав 2 ассиста.
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