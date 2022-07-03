Кипрский Пафос объявил о подписании бразильского защитника на своем официальном сайте.

Шахаб официально определился с клубом, в котором проведет следующий сезон – форварда связывали с Шахтером

Клуб не разглашал условия перехода, однако по данным Transfermarkt, Жуниньо не замораживал свое соглашение с Зарей, а перебрался на правах свободного агента.

Напомним, защитник перебрался в Зарю в 2020 году. За это время Жуниньо отыграл в 31 матче, забив 1 гол и отдав 2 ассиста.

Россия напала на Украину: Металлист рискует потерять активы Ярославского, экс-игроки сборной сыграют матч стыда (LIVE)