Как известно, в четверг, 16 сентября, Заря стартует в третьем по силе евротурнире – Лиге конференций. Соперником подопечных Виктора Скрипника в первом историческом матче будет норвежский Будё-Глимт.

Будё-Глимт – Заря: определились арбитры, которые будут обслуживать исторический поединок луганчан в Лиге конференций

Сегодня утром, 15 сентября, самолет с делегацией луганчан взял курс на Норвегию, сообщает официальный сайт клуба. "Мужики" пробудут в полете четыре с половиной часа – придется преодолеть более трех тысяч километров.

На игру Заря отправилась таким составом: Сергей Булеца, Ловро Цвек, Кристиан, Денис Фаворов, Александр Гладкий, Артем Громов, Максим Имереков, Владислав Кабаев, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кочергин, Максим Лунев, Егор Назарина, Рэймонд Овусу, Жунинью, Аллахьяр Сайядманеш, Виталий Вернидуб, Антон Жилкин, Дмитрий Мацапура, Александр Сапутин, Игорь Снурницин, Даниил Алефиренко.

По прибытии Заря отправится в гостиницу, а в 20:00 проведет предматчевую тренировку, 15 минут которой будут открытыми для СМИ. Сам поединок стартует 16 сентября в 22:00 по киевскому времени.

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