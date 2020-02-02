Заря отправилась на второй тренировочный сбор – у команды Скрипника серьезная потеря

Луганчане в далекой Турции продолжат готовиться ко второй части сезона.

Сегодня днем, 2 февраля, на свой второй тренировочный сбор отправилась и луганская Заря, сообщает официальный сайт клуба. "Черно-белые" будут готовиться ко второй части сезона в Турции до 15 февраля включительно.

Динамо отправилось на второй зимний тренировочный сбор в Турцию

Виктор Скрипник взял с собой 26 футболистов. Среди изменений можно упомянуть об отсутствии в команде Максима Белого и присутствии трех новичков – латыша Андреаса Циганикса, хорвата Ловро Цвека и черногорца Михаила Перовича. Главная потеря Зари – Никита Шевченко, который был прооперирован за границей и начал восстанавливаться после травмы. Игроки молодежного состава, задействованные на первом сборе, продолжат тренироваться с Зарей и на втором сборе.

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Полный список игроков выглядит следующим образом: Никола Василь, Заури Махарадзе, Даниил Хмеловский, Богдан Михайличенко, Никита Каменюка, Максим Лунев, Владислав Кабаев, Виталий Вернидуб, Артем Громов, Александр Тымчик, Евгений Чеберко, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Богдан Леднев, Дмитрий Поддубный, Артем Мильченко, Даниил Алефиренко, Владимир Белоцерковец, Джоэль Абу Ханна, Лазио, Дмитрий Иванисеня, Игорь Чайковский, Владлен Юрченко, Андреас Циганикс, Ловро Цвек, Михаил Перович.

Напомним, на этом сборе Заря проведет три контрольных поединка: 6 февраля с Ордабасы, 10 – с Железничаром и 14 февраля – с Торпедо-БелАЗ.

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