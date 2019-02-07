Заря отправилась на второй сбор в Турцию – известны спарринг-партнеры

Луганская Заря отправилась на второй тренировочный сбор в Турцию, где сыграет 4 контрольных матча.

Заря на своем официальном сайте сообщила, что команда отправилась на второй сбор в Турцию. Там подопечных Юрия Вернидуба ожидает 4 спарринга: против Локомотива Ташкент (9 февраля), Кальмара (12 февраля), Шахтера Караганда (16 февраля) и Динамо Тбилиси (19 февраля). "Черно-белые" вернутся в Украину 24 февраля – за день до матча с Динамо.

Вернидуб: Тымчик и Силас остаются в Заре

На сбор команда улетела в следующем составе:

Вратари: Луис Филипе, Олег Чуваев, Заури Махарадзе, Дмитрий Мацапура;

Защитники: Александр Тымчик, Вячеслав Чечер, Никита Каменюка, Виталий Вернидуб, Дмитрий Хомченовский, Максим Белый, Евгений Чеберко, Тимофей Сухарь, Дмитрий Литвин;

Полузащитники: Максим Лунев, Богдан Леднев, Леван Арвеладзе, Богдан Михайличенко, Владислав Кабаев, Артем Громов, Максим Казаков, Александр Караваев, Силас, Игорь Загоруйко;

Форварды: Неманья Иванович, Владислав Кочергин, Сергей Майборода, Филипп Будковский, Леонардо Луис.

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