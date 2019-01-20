Заря отправилась на сбор без Сватка и Гордиенко, но с новичками

Луганская Заря отправилась на свой первый сбор в Турцию.

Главный тренер луганчан Юрий Вернидуб взял на первый этап подготовки следующих футболистов:

Вратари: Луис Фелипе, Заур Махарадзе, Олег Чуваев, Дмитрий Мацапура.

Защитники: Александр Тимчик, Богдан Михайличенко, Вячеслав Чечер, Никита Каменюка, Виталий Вернидуб, Максим Белый, Тимофей Сухарь, Дмитрий Литвин.

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Полузащитники: Александр Караваев, Силас, Максим Лунев, Богдан Леднев, Леван Арвеладзе, Владислав Кабан, Артем Громов, Дмитрий Хомченовский, Евгений Чеберко, Неманья Иванович, Владислав Кочергин, Максим Казаков, Игорь Загоруйко.

Нападающие: Филипп Будковский, Рафаэль, Леонардо, Сергей Майборода

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Заметим, что на первый сбор не полетели Александр Сваток, Василий Прийма и Артем Гордиенко. Зато состав пополнился новичками, среди которых Неманья Иванович, Максим Белый и Филипп Будковский.