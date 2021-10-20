Главный тренер луганчан Виктор Скрипник определился с когортой игроков, которые смогут реабилитироваться за два предыдущих поражения в третьем по силе евротурнире.

Как известно, в четверг, 21 октября, Заря проведет выездной поединок против болгарского ЦСКА в рамках 3-го тура Лиги конференций. Сегодня утром делегация луганского клуба отправилась в Софию, сообщает официальный сайт Зари.

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По прибытии украинская команда отправится в гостиницу, а в 18:30 на стадионе Васил Левски состоится традиционная предматчевая пресс-конференция Виктора Скрипника и игрока команды. Предматчевая тренировка начнется в 19:00 на этом же стадионе.

На поединок против ЦСКА Заря отправилась следующим составом:

Вратари: Дмитрий Мацапура, Антон Жилкин, Александр Сапутин.

Защитники: Виталий Вернидуб, Денис Фаворов, Максим Имереков, Игорь Снурницин, Жуниньо.

Полузащитники: Артем Громов, Дмитрий Хомченовский, Сергей Булеца, Ловро Цвек, Кристиан.

Нападающие: Александр Гладкий, Аллахяр Сайядманеш, Максим Лунев, Рэймонд Овусу, Даниил Алефиренко, Шахаб Захедитабар.

Напомним, поединок между болгарской и украинской командами начнется в 22:00.

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