Вингер проведет сезон 2021/22 в аренде за Полесье, информирует официальный сайт луганского клуба.

Представители Зари забрали лавры лучших во втором туре УПЛ

Воспитанник Динамо присоединился к Заре летом прошлого года. Янакова сразу отдали в аренду Ингульцу, за который он провел 17 матчей и отметился 3 голами. Теперь 22-летний игрок попытается проявить себя на уровне Первой лиги.

Добавим, что Полесье начало новый сезон с двух поражений и находится на дне турнирной таблицы.

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