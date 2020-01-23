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Заря отдала двух игроков в аренду клубу Первой лиги

13:54 76 Читати українською
Заря отдала двух игроков в аренду клубу Первой лиги
Тимофей Сухарь / фейсбук ФК Заря

Игроки, которые не получали игрового времени от Виктора Скрипника, перешли в новую команду.

Защитник Тимофей Сухарь и полузащитник Егор Шалфеев продолжат карьеру в запорожском МФК Металлург, информирует официальный сайт Зари. Они будут выступать за команду Первой лиги на правах аренды. Срок соглашения не сообщается.

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В текущем сезоне Сухарь и Шалфеев не сыграли ни одного матча за первую команду Зари. Они выступали за Зарю U-21 в молодежном первенстве Украины.

Отметим, что МФК Металлург, в который перешли игроки, сейчас занимает 15 место в турнирной таблице Первой лиги.

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