Заря отдала двух игроков в аренду клубу Первой лиги

Игроки, которые не получали игрового времени от Виктора Скрипника, перешли в новую команду.

Защитник Тимофей Сухарь и полузащитник Егор Шалфеев продолжат карьеру в запорожском МФК Металлург, информирует официальный сайт Зари. Они будут выступать за команду Первой лиги на правах аренды. Срок соглашения не сообщается.

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В текущем сезоне Сухарь и Шалфеев не сыграли ни одного матча за первую команду Зари. Они выступали за Зарю U-21 в молодежном первенстве Украины.

Отметим, что МФК Металлург, в который перешли игроки, сейчас занимает 15 место в турнирной таблице Первой лиги.

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