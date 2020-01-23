Заря отдала двух игроков в аренду клубу Первой лиги

Игроки, которые не получали игрового времени от Виктора Скрипника, перешли в новую команду.
Защитник Тимофей Сухарь и полузащитник Егор Шалфеев продолжат карьеру в запорожском МФК Металлург, информирует официальный сайт Зари. Они будут выступать за команду Первой лиги на правах аренды. Срок соглашения не сообщается.
Вратарь Зари Шевченко получил травму на сборе в Турции – ему понадобится операция
В текущем сезоне Сухарь и Шалфеев не сыграли ни одного матча за первую команду Зари. Они выступали за Зарю U-21 в молодежном первенстве Украины.
Отметим, что МФК Металлург, в который перешли игроки, сейчас занимает 15 место в турнирной таблице Первой лиги.
"Легіонери хотіли бойкотувати ще наприкінці першого кола": Карпати зсередини – 4-місячні борги, шок і туманне майбутнє