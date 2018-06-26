Заря оштрафует трех легионеров и ждет на сборах форварда

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб рассказал о подготовке команды к новому сезону.

"Фопала должен быть сегодня. Могу сказать точно: он будет наказан. То, что Давида не было – это его проблемы. Так же будут наказаны и два бразильца, Силас и Луис Фелипе, которые опоздали на четыре дня. Мы все находимся в равных условиях . Пусть успевают решать свои проблемы раньше. Видимо, они слишком богатые футболисты, раз позволяют себе такое.

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В Словении в течение двух недель мы проведем пять спаррингов. Там будет больше тактической работы. Первые спарринги, которые мы будем проводить, будут под хорошей нагрузкой. Постараемся подвести команду к чемпионату в хороших кондициях.

Думаю, в плане сыгранности проблем быть не должно, ведь много футболистов мы не потеряли. Да, ушли Андриевский, Лунин и Юри. Но взяли в команду опытного вратаря Махарадзе. Есть еще Олег Чуваев, Луис Фелипе. К тому же, вернулись Дмитрий Хомченовский и Виталий Вернидуб. Ну, и надеюсь, что в Словении к нам присоединится форвард", – цитирует Вернидуба официальный сайт Зари.