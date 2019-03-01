Заря оштрафовала своих игроков после сокрушительного поражения от Динамо

Игроки Зари остались без части зарплаты из-за поражения от Динамо.

Руководство луганского клуба решило оштрафовать игроков команды после поражения от Динамо в 19 туре УПЛ, сообщает Sportarena. Отмечается, что футболистов лишили 30% месячной заработной платы.

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Напомним, в 19 туре чемпионата Украины Заря на выезде уступила киевскому Динамо со счетом 0:5. После этого матча подопечные Юрия Вернидуба занимают 4 место в турнирной таблице УПЛ и имеют в активе 28 очков.

К слову, в следующем туре луганчане будут встречаться с конкурентом в борьбе за верхнюю шестерку – полтавской Ворсклой. Поединок состоится 3 марта, начало в 14:00.

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