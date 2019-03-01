toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
КАРПАТЫ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ДЕСНА - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Заря оштрафовала своих игроков после сокрушительного поражения от Динамо

21:22 130 Читати українською
Заря оштрафовала своих игроков после сокрушительного поражения от Динамо
Динамо – Заря / УПЛ

Игроки Зари остались без части зарплаты из-за поражения от Динамо.

Руководство луганского клуба решило оштрафовать игроков команды после поражения от Динамо в 19 туре УПЛ, сообщает Sportarena. Отмечается, что футболистов лишили 30% месячной заработной платы.

Цыганык: Игра Динамо против Зари заставляет думать, что в этом чемпионате еще не все закончено

Напомним, в 19 туре чемпионата Украины Заря на выезде уступила киевскому Динамо со счетом 0:5. После этого матча подопечные Юрия Вернидуба занимают 4 место в турнирной таблице УПЛ и имеют в активе 28 очков.

К слову, в следующем туре луганчане будут встречаться с конкурентом в борьбе за верхнюю шестерку – полтавской Ворсклой. Поединок состоится 3 марта, начало в 14:00.

Динамо – Заря: Вербич феерит и получает дисквалификацию, Соль, Цыганков и Шапаренко пишут историю, катастрофа гостей

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
14
мин
Реал Мадрид
21:45
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук