Заря определилась со спарринг-партнерами на первом зимнем сборе
Список январских соперников луганского клуба приобретает очертания.
Как известно, вчера, 7 января, Заря отправилась на зимний сбор в Белек. Легионеры присоединятся к команде непосредственно в Турции, а сам сбор продлится до 7 февраля.
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В Турции луганчане планируют сыграть 8 контрольных матчей. Официальный сайт "мужиков" обнародовал список первых пяти соперников команды.
12 января – Заря – Ракув (Ченстохова, Польша);
15 января – Заря – Пяст (Гливице, Польша);
19 января – Заря – Войводина (Нови-Сад, Сербия)
20 января – Заря – Вождовац (Вождовац, Сербия)
25 января – Заря – Шкендия (Тетово, Северная Македония)
Еще трое соперников будут объявлены позже. Все игры луганчан можно будет посмотреть на клубном YouTube-канале в прямом эфире.
В Украину команда вернется 7 февраля и проведет подготовительную неделю в Запорожье. А уже 13 февраля луганчане сыграют свой первый официальный поединок в этом году – на своем поле они будут принимать Десну.