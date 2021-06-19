Как известно, Заря решила провести второй тренировочный сбор, который стартует 24 июня и продлится до 14 июля, в Турции.

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Первый сбор "мужики" проводят в Запорожье и у тренерского штаба возникла идея сыграть два контрольных поединка на родине. Соперником луганчан станет Александрия, с которой подопечные Виктора Скрипинка проведут два подряд матча, но разными составами, сообщает официальный сайт Зари.

Обе встречи состоятся 23 июня в Запорожье на стадионе Торпедо и будут показаны на клубном YouTube-канале. Первая игра начнется в 14:00, вторая – в 16:00.

Напомним, в прошлом сезоне луганчане финишировали третьими в чемпионате и дошли до финала Кубка Украины.

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