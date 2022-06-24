Луганчане в шаге от подписания соглашения с экс-функционером Шахтера.

Новым главным тренером Зари станет Патрик ван Леувен, сообщил журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык Live".

Заря выбирает главного тренера – среди кандидатов украинец и два иностранца

Ранее СМИ сообщали, что нидерландский специалист уже провел встречи с президентом луганчан Евгением Геллером. Главными конкурентами ван Леувена называли Александра Бабича и Александра Хацкевича.

Напомним, ранее 52-летний наставник был руководителем академии Шахтера. Также он работал в академии Фейеноорда, был спортивным директором Кайрата, после чего возглавил департамент молодежи в Маккаби Тель-Авив. Впоследствии ван Леувен принял команду и выиграл вместе с ней Кубок и Суперкубок Израиля. К слову, бывший наставник "мужиков" Виктор Скрипник подписал контракт с Ворсклой.

Заря сезон-2021/22 завершила на четвертой строчке УПЛ и завоевала право играть в квалификации Лиги конференций.

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