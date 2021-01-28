Заря определилась с финальными спарринг-партнерами на сборах – немного экзотики для подопечных Скрипника
14:34 - Читати українською
Луганская Заря продолжает подготовку ко второй части сезона.
Подопечные Скрипника проведут еще три контрольных встречи на зимних сборах в Турции.
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29 января луганчане сыграют с нигерийским МФМ, начало в 16:00, 2 февраля – с латвийской Вальмиерой, а 6 февраля – против Динамо Тбилиси.
Отметим, что уже 7 февраля Заря возвращается в Украину, где продолжит подготовку к возобновлению УПЛ. Следующий официальный матч луганчане проведут уже 13 февраля, а соперником будет черниговская Десна.
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