Подопечные Скрипника проведут еще три контрольных встречи на зимних сборах в Турции.

Динамо определилось с 5-ю соперниками на вторых сборах в Турции

29 января луганчане сыграют с нигерийским МФМ, начало в 16:00, 2 февраля – с латвийской Вальмиерой, а 6 февраля – против Динамо Тбилиси.

Отметим, что уже 7 февраля Заря возвращается в Украину, где продолжит подготовку к возобновлению УПЛ. Следующий официальный матч луганчане проведут уже 13 февраля, а соперником будет черниговская Десна.

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