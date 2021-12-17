Команда Виктора Скрипника уже начала процесс планирования и подготовки к зимним тренировочным сборам

Первый сбор луганчан продлится с 16 января по 1 февраля следующего года, место дислокации – город Белек в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

Сейчас у Зари запланированы 4 товарищеских поединка, которые состоятся в первый месяц зимы: 19 числа подопечные Скрипника будут играть с польским клубом Погонь, 23-го – с казахским Актобе, 27-го – с польским Ракувом и 31-го – с сербским Спартаком. В графике возможны изменения.

К слову, луганчане зимуют на 4 строчке турнирной таблицы УПЛ, возобновление первенства запланировано на 26 февраля.

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