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Заря определилась, где проведет домашние матчи квалификации Лиги Европы

15:44 67 Читати українською
Заря определилась, где проведет домашние матчи квалификации Лиги Европы
Игроки ФК Заря / фото: ФК Заря

Луганская Заря стартует в следующем розыгрыше Лиги Европы со второго раунда.

Заря подтвердила, что проведет домашние матчи квалификации Лиги Европы на стадионе Славутич-Арена в Запорожье, информирует официальный сайт луганчан.

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Напомним, жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги Европы состоится 19 июня. Матчи пройдут 25 июля и 1 августа.

Отмечается, в случае выхода Зари в групповой этап, вопрос места проведения домашних матчей будет решаться отдельно в ходе визита делегации УЕФА.

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