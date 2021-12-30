Заря определила лучшего игрока года
10:22 - Читати українською
Луганская Заря с помощью болельщиков подвела итог 2020 года.
Хавбек Владислав Кочергин был признан лучшим игроком текущего года по версии сторонников Зари, говорится на официальном сайте.
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Конкуренцию 24-летнему игроку составляли вратарь Никита Шевченко и защитник Виталий Вернидуб, которые в итоге заняли второе и третье места соответственно.
Заметим, Заря после первого круга украинской Премьер-лиги расположилась на 4 месте, пропустив вперед Десну, Шахтер и Динамо.
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