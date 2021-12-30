Луганская Заря с помощью болельщиков подвела итог 2020 года.

Хавбек Владислав Кочергин был признан лучшим игроком текущего года по версии сторонников Зари, говорится на официальном сайте.

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Конкуренцию 24-летнему игроку составляли вратарь Никита Шевченко и защитник Виталий Вернидуб, которые в итоге заняли второе и третье места соответственно.

Заметим, Заря после первого круга украинской Премьер-лиги расположилась на 4 месте, пропустив вперед Десну, Шахтер и Динамо.

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