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Заря официально продлила контракт одного из лидеров

14:22 - Читати українською
Заря официально продлила контракт одного из лидеров
Артем Громов (справа) / фото: Заря

Полузащитник Зари Артем Громов продолжит свои выступления в составе луганской команды.

Артем Громов подписал новый контракт с Зарей. Срок соглашения рассчитан на два года, сообщает пресс-служба луганчан.

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Напомним, Громов перебрался в Зарю весной 2017 года. В прошлом сезоне 30-летний хавбек провел за "черно-белых" 22 матча в УПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

К слову, команда Виктора Скрипника сумела зовоевать бронзовые медали и гарантировать себе участие в групповом раунде Лиги Европы.

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Заря Заря Артём Артём Громов
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