Луганский клуб подписал уже второго легионера из Европы.

Заря на официальном сайте сообщила о подписании второго летнего новичка – центрального защитника Габриэля Эскиньи.

Заря объявила первого летнего новичка из Европы

Клуб не разглашает срок контракта с 20-летним защитником. Transfermarkt сообщает, что Эскинья достался Заре бесплатно.

Последним клубом Габриэля был Славен Белупо (Хорватия). Прошлый сезон Эскинья провел в составе Зрински – 19 матчей без результативных действий. Начинал свою карьеру в австрийских Граткорне и ГАКе, а также за Кальсдорф.

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