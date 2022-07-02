Очередным новобранцем Зари стал полузащитник Мариуполя Дмитрий Мишнев, сообщает официальный сайт луганского клуба.

Заря объявила о переходе хавбека молодежной сборной Украины – первый новичок луганчан

28-летний хавбек из-за неучастия "приазовцев" в следующем чемпионате Украины перешел в лагерь "мужиков" в статусе свободного агента и подписал с ними контракт сроком на 2 года.

Напомним, Мишнев – воспитанник Мариуполя, за который на взрослом уровне дебютировал в 2013 году. В общей сложности сыграл в составе команды 233 матча, забил 17 голов и отдал 25 голевых передач. Кроме того, был игроком сборных Украины (U-18, U-19, U-20 и U-21). Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

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