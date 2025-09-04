Заря на официальном сайте сообщила о подписании экс-хавбека Полесья и ЛНЗ Богдана Кушниренко.

Стоит добавить, что условия перехода (сумма и срок контракта) игрока в луганский клуб не разглашаются. Напомним, Кушниренко – воспитанник киевского Динамо, однако за основную команду не выступал. Успел поиграть за Металлист, Черноморец, Полтаву, Николаев и Ворсклу.

Самый яркий этап карьеры Богдан провел в Полесье, куда он присоединился в январе 2022 года и стал одним из ключевых игроков, которые помогли клубу выйти в УПЛ. Он также стал автором первого гола в истории "волков" в еврокубках. В составе житомирцев Кушниренко провел 58 матчей, забил 11 голов и сделал 3 ассиста. Последним его клубом был ЛНЗ, за который Богдан сыграл 10 матчей без результативных действий.

