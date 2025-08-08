Заря в своих соцсетях сообщила об уходе Тронтеля в хорватскую Горицу.

Украинец официально нашел клуб в Европе

Срок соглашения рассчитан на 1 сезон. Transfermarkt оценивает словенца в 700 тысяч евро. Добавим, что Горица сумела сохранить прописку в элите хорватского футбола, заняв предпоследнее, 9 место, в чемпионате.

Напомним, Тронтель присоединился к Заре прошлым летом, перебравшись из словенской Муры за 200 тысяч евро. За сезон 2024/25 провел за луганчан 27 матчей, в которых отметился 1 ассистом.

