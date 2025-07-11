Заря на своем официальном сайте объявила о подписании 34-летнего Игоря Пердуты. Последним клубом опытного защитника была Ворскла.

Легенда Ворсклы официально попрощался с клубом

Профессиональную карьеру Пердута начал в 2009 году в тернопольской Ниве, а затем перешел в Ворсклу, где отыграл более десятилетия. Только сезон 2012/13 он провел в составе Оболони, после чего вернулся в Полтаву.

Всего в футболке Ворсклы Игорь сыграл 343 матча, забил 3 гола и отдал 33 результативные передачи. Имеет в активе 15 поединков в еврокубках – Лиге Европы и Лиге конференций.

Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.

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