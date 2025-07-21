Луганская Заря объявила о заключении контракта с 25-летним бразильцем Руаном Оливейрой, который ранее защищал цвета Метрополитано. Детали сделки не разглашаются.

Заря официально объявила о подписании защитника с опытом выступлений в еврокубках

Руан имеет значительный опыт выступлений в бразильских Серии А и Серии Б. Он провел 32 матча за Коринтианс, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Также полузащитник отыграл 14 поединков за Куябу, где отметился 2 голами и 4 ассистами. Кроме того, Руан выступал за Метрополитано, сыграв 14 матчей и оформив один мяч.

Подавляющее большинство матчей Руан провел на позициях центрального и атакующего полузащитника.

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