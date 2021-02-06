Заря завершила зимние сборы победой над грузинским Динамо. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Товарищеские матчи.

Заря – Динамо Тбилиси – 2:1

Голы: Кочергин, 28, Алефиренко, 77 – ?, 16

Начало матча выдалось довольно спокойным, хотя Василь дважды вступал в игру. На 16-й минуте Динамо Тбилиси открыло счет во встрече после розыгрыша штрафного. Заря до перерыва выровняла положение: Циганикс перекусил атаку грузин и разогнал контратаку, которую завершил Кочергин.

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Начало второй половины было за Зарей. Фаворов, Юрченко, Алефиренко и Гладкий растранжирили свои моменты. Но луганчане вырвали победу благодаря голу Алефиренко. Мильченко мог увеличить отрыв, однако мяч после его удара попал в штангу.

Таким образом, подопечные Виктора Скрипника завершили зимние сборы в Турции и завтра, 7 февраля, вернутся в Украину, где будут готовиться к возобновлению УПЛ матчем против Десны.

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